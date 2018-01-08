В наслідок перестрілки поблизу популярного мексиканського курорту загинуло 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Внаслідок двох сутичок в сільській місцевості Акапулько, Герреро, загинуло 11 чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Proceso.
Конфлікт виник після того, як місцева громадська поліція, дії якої санкціоновані владою, затримала молодого чоловіка, що порушував громадській порядок на місцевому святі.
Як повідомляється сталося дві сутички.
“В першому випадку сутичка сталася між поліцією місцевої громади та озброєними людьми. Друга — між державною та громадською поліцією”, — зазначають у повідомлені.
В першій сутичці загинуло 8 осіб, а у другій — троє. Друга перстрілка стала наслідком спроби державної поліції роззброїти учасників першої сутички.
Нагадаємо, днями у Мехіко під час розбійного нападу було вбито співробітника дного з провідних ЗМІ Мексики El Universal.