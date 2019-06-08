В NASA испытали вертолет для полетов на Марсе

"Летучий проект Марсианского вертолета NASA успешно прошел несколько тестов", - говорится в сообщении.

Согласно данным научно-исследовательницы центра, аппарат планируют направить на Марс вместе с марсоходом уже в июле следующего года. На самом красной планете его прибытие ожидается 18 февраля 2021 года.

Исследователи NASA отметили, что сам вертолет весит примерно два килограмма.

Несмотря на то, что аппарат не имеет никаких научных инструментов, на нем все же установлена камера, благодаря которой он сможет делать высококачественные цветные снимки Марса и передавать их на Землю.

Напомним, Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал NASA сосредоточиться не на разговорах о полетах на Луну, а на вопросах обороны, науки, а также на освоении Марса.