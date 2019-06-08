В NASA провели випробування вертольоту для польотів на Марсі

КИЇВ. 8 червня. УНН. При лабораторії реактивного руху в Національному управлінні по аеронавтиці та дослідженню космічного простору Сполучених Штатів Америки (NASA) провели успішне випробування гелікоптера, який вже наступного року планують відправити на Марс. Про це повідомляє УНН із посиланням на Науково-дослідницький центр NASA.