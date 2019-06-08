В NASA провели випробування вертольоту для польотів на Марсі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. При лабораторії реактивного руху в Національному управлінні по аеронавтиці та дослідженню космічного простору Сполучених Штатів Америки (NASA) провели успішне випробування гелікоптера, який вже наступного року планують відправити на Марс. Про це повідомляє УНН із посиланням на Науково-дослідницький центр NASA.
“Летючий проект Марсіанського вертольота NASA успішно пройшов декілька тестів”, — йдеться в повідомленні.
Згідно з даними науково-дослідницього центру, апарат планують направити на Марс разом з марсоходом вже в липні наступного року. На самій червоній планеті його прибуття очікується 18 лютого 2021 року.
Дослідники NASA зауважили, що сам вертоліт важить приблизно два кілограми.
Попри те, що апарат не має ніяких наукових інструментів, на ньому все ж встановлена камера, завдяки якій він зможе робити високоякісні кольорові знімки Марсу та надсилати їх на Землю.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп в п’ятницю закликав NASA зосередитися не на розмовах про польоти на Місяць, а на питаннях оборони, науки, а також на освоєнні Марса.