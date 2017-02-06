В МИД прокомментировали обстрел украинского самолета

"В дополнение к предыдущим заявлениям украинских официальных лиц, по результатам проведенного расследования всех фактов и обстоятельств Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередной провокацией со стороны РФ - обстрелом 1 февраля 2017 г. транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины", - говорится в сообщении.

В МИД также выразили категорическое требование прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в т.ч. вооруженные провокации в исключительной экономической зоне Украины, которые влекут за собой международно-правовую ответственность виновных в их совершении лиц, расследовать этот инцидент и наказать виновных.

Напомним, как сообщал УНН, украинский самолет обстреляли в Черном море.

Также напомним, что на прошлой неделе обстрел украинского самолета предварительно квалифицировали как покушение на убийство.