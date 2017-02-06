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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В МЗС прокоментували обстріл українського літака

Київ • УНН

 • 5630 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв’язку з обстрілом українського літака Ан-26. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.

В МЗС прокоментували обстріл українського літака

"На додаток до попередніх заяв українських офіційних осіб, за результатами здійсненого розслідування усіх фактів та обставин Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв’язку з черговою провокацією з боку РФ – обстрілом 1 лютого 2017 року транспортного літака Військово-Морських сил Збройних сил України Ан-26, який здійснював тренувальний політ у районі Одеського газового родовища у виключній (морській) економічній зоні України", - йдеться в повідомленні.

У МЗС також висловили категоричну вимогу припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, у т.ч. збройні провокації у виключній економічній зоні України, які тягнуть за собою міжнародно-правову відповідальність винних у їх скоєнні осіб, розслідувати цей інцидент та покарати винних.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, український літак обстріляли у Чорному морі.

Також нагадаємо, що минулого тижня обстріл українського літака попередньо кваліфікували як замах на вбивство

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