В МЗС прокоментували обстріл українського літака
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв’язку з обстрілом українського літака Ан-26. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
"На додаток до попередніх заяв українських офіційних осіб, за результатами здійсненого розслідування усіх фактів та обставин Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв’язку з черговою провокацією з боку РФ – обстрілом 1 лютого 2017 року транспортного літака Військово-Морських сил Збройних сил України Ан-26, який здійснював тренувальний політ у районі Одеського газового родовища у виключній (морській) економічній зоні України", - йдеться в повідомленні.
У МЗС також висловили категоричну вимогу припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, у т.ч. збройні провокації у виключній економічній зоні України, які тягнуть за собою міжнародно-правову відповідальність винних у їх скоєнні осіб, розслідувати цей інцидент та покарати винних.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, український літак обстріляли у Чорному морі.
Також нагадаємо, що минулого тижня обстріл українського літака попередньо кваліфікували як замах на вбивство