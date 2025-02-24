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В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
10:46 • 21146 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
10:59 • 71873 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
09:33 • 101453 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

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Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
08:53 • 105663 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
24 февраля, 07:50 • 108394 просмотра

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В МВД показали последствия авиаудара рф по Харьковской области

В МВД показали последствия авиаудара рф по Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 8352 просмотра

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Российские войска нанесли авиаудар управляемой бомбой по селу Цюповка Дергачевской громады. В результате атаки ранены четыре человека и повреждены восемь домов, начато расследование.

В МВД показали результаты атаки рф на село Цюповка в Харьковской области, в результате которой пострадали четыре человека, передает УНН.

Утром войска рф осуществили авиационный удар управляемой авиабомбой по селу Дергачевской громады Харьковского района. Осколочные и взрывные ранения получили 21, 37, 73-летние мужчины и 19-летняя девушка. Повреждены восемь домов 

- сообщили в МВД.

Полицейские, которые оперативно прибыли на место происшествия, доставили пострадавших в медицинские учреждения. Правоохранители задокументировали преступление российских военных.

Добавим

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до 424.02.25, 13:10 • 17218 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
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