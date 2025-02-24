В МВД показали последствия авиаудара рф по Харьковской области

В МВД показали результаты атаки рф на село Цюповка в Харьковской области, в результате которой пострадали четыре человека, передает УНН.

Утром войска рф осуществили авиационный удар управляемой авиабомбой по селу Дергачевской громады Харьковского района. Осколочные и взрывные ранения получили 21, 37, 73-летние мужчины и 19-летняя девушка. Повреждены восемь домов - сообщили в МВД.

Полицейские, которые оперативно прибыли на место происшествия, доставили пострадавших в медицинские учреждения. Правоохранители задокументировали преступление российских военных.

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Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до 4