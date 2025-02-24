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Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до 4

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В результате обстрела Цуповки пострадали 4 человека, среди них 21-летний мужчина и 18-летняя девушка. Продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров, под руинами могут находиться люди.

Количество раненых в результате удара по Цуповке в Харьковской области возросло до 4-х человек, об этом сообщает Вячеслав Задоренко начальник Дергачевской МВА, пишет УНН.

Полицейские офицеры громады доставили в Дергачевскую больницу 21-летнего мужчину и 18-летнюю девушку, которые получили осколочные поражения. Сейчас их состояние стабильное, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь,

- говорится в сообщении

На месте происшествия продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Также продолжается ликвидация многочисленных пожаров.

Отмечается, что таких разрушений Цуповка не испытывала с 2022 года.

Напомним

Как ранее писал УНН в результате удара КАБом по Харьковскому району пострадали двое гражданских в селе Цуповка. Повреждены два частных дома, спасатели работают на месте.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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