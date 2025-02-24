Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до 4
Киев • УНН
В результате обстрела Цуповки пострадали 4 человека, среди них 21-летний мужчина и 18-летняя девушка. Продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров, под руинами могут находиться люди.
Количество раненых в результате удара по Цуповке в Харьковской области возросло до 4-х человек, об этом сообщает Вячеслав Задоренко начальник Дергачевской МВА, пишет УНН.
Полицейские офицеры громады доставили в Дергачевскую больницу 21-летнего мужчину и 18-летнюю девушку, которые получили осколочные поражения. Сейчас их состояние стабильное, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь,
На месте происшествия продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Также продолжается ликвидация многочисленных пожаров.
Отмечается, что таких разрушений Цуповка не испытывала с 2022 года.
Напомним
Как ранее писал УНН в результате удара КАБом по Харьковскому району пострадали двое гражданских в селе Цуповка. Повреждены два частных дома, спасатели работают на месте.