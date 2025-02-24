По Харківщині ворог вранці вдарив КАБом: двоє постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок удару КАБом по Харківському району постраждали двоє цивільних у селі Цупівка. Пошкоджено два приватні будинки, рятувальники працюють на місці.
У Харківській області внаслідок удару рф КАБом вранці постраждали двоє цивільних у селі Цупівка, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Близько 10:15 ворог вдарив КАБом по Харківському району. У селі Цупівка госпіталізували двох цивільних
З його слів, загорілися два приватних будинки. Екстрені служби ліквідовують наслідки.
Доповнення
За даними голови ОВА, минулої доби ворог бив по Харкову та двох районах області:
- 24 лютого, 04:00, на околицях Київського району міста Харків. Влучання КАБ в непрацююче виробниче приміщення. Пошкоджено дах та перекриття 2-поверхового виробничої будівлі та скління вікон 5-поверхового сусіднього адміністративного корпусу.
- 04:00, Богодухівський р-н, с. Чорноглазівка. Авіаційний обстріл КАБ по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
- 04:00, Богодухівський р-н, с. Довжик. Авіаційний обстріл КАБ по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
- Із 02:00 до 03:30, Богодухівський р-н, військові рф завдали удару трьома БПЛА типу "Шахед" по території сільськогосподарського підприємства в селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення. Пошкоджена амбулаторія та два приватних домоволодіння. Без постраждалих.
- 23 лютого, 09:30, Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Влучання FPV-дрона в автомобіль.
"23 лютого Куп’янський р-н, с. Полтава, внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав чоловік 38 років", - зазначив Синєгубов.