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05:23 • 13135 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122409 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182548 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146973 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138541 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117212 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107890 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102985 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141722 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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По Харківщині ворог вранці вдарив КАБом: двоє постраждалих

По Харківщині ворог вранці вдарив КАБом: двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 21580 перегляди

Внаслідок удару КАБом по Харківському району постраждали двоє цивільних у селі Цупівка. Пошкоджено два приватні будинки, рятувальники працюють на місці.

У Харківській області внаслідок удару рф КАБом вранці постраждали двоє цивільних у селі Цупівка, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Близько 10:15 ворог вдарив КАБом по Харківському району. У селі Цупівка госпіталізували двох цивільних

- написав Синєгубов.

З його слів, загорілися два приватних будинки. Екстрені служби ліквідовують наслідки.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби ворог бив по Харкову та двох районах області:

  • 24 лютого, 04:00,  на околицях Київського району міста Харків. Влучання КАБ в непрацююче виробниче приміщення. Пошкоджено дах та перекриття 2-поверхового виробничої будівлі та скління вікон 5-поверхового сусіднього адміністративного корпусу.
    • 04:00, Богодухівський р-н, с. Чорноглазівка. Авіаційний обстріл КАБ по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
      • 04:00, Богодухівський р-н, с. Довжик. Авіаційний обстріл КАБ по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
        • Із 02:00 до 03:30, Богодухівський р-н, військові рф завдали удару трьома БПЛА типу "Шахед" по території сільськогосподарського підприємства в селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення. Пошкоджена амбулаторія та два приватних домоволодіння. Без постраждалих.
          • 23 лютого, 09:30, Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Влучання FPV-дрона в автомобіль.

            "23 лютого Куп’янський р-н, с. Полтава, внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав чоловік 38 років", - зазначив Синєгубов.

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

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