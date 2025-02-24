По Харьковской области враг утром ударил КАБом: двое пострадавших
Киев • УНН
В результате удара КАБом по Харьковскому району пострадали двое гражданских в селе Цуповка. Повреждены два частных дома, спасатели работают на месте.
В Харьковской области в результате удара рф КАБом утром пострадали двое гражданских в селе Цуповка, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Около 10:15 враг ударил КАБом по Харьковскому району. В селе Цуповка госпитализировали двух гражданских
По его словам, загорелись два частных дома. Экстренные службы ликвидируют последствия.
Дополнение
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки враг бил по Харькову и двум районам области:
- 24 февраля, 04:00, в окрестностях Киевского района города Харьков. Попадание КАБ в неработающее производственное помещение. Повреждена крыша и перекрытие 2-этажного производственного здания и остекление окон 5-этажного соседнего административного корпуса.
- 04:00, Богодуховский р-н, с. Черноглазовка. Авиационный обстрел КАБ по открытой местности неподалеку от села. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
- 04:00, Богодуховский р-н, с. Довжик. Авиационный обстрел КАБ по открытой местности неподалеку от села. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
- С 02:00 до 03:30, Богодуховский р-н, военные рф нанесли удар тремя БПЛА типа «Шахед» по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Рясное Золочевской громады. В результате ударов были повреждены грузовой автомобиль, комбайн и 4 складских помещения. Повреждена амбулатория и два частных домовладения. Без пострадавших.
- 23 февраля, 09:30, Купянский р-н, г. Купянск. Попадание FPV-дрона в автомобиль.
"23 февраля Купянский р-н, с. Полтава, в результате взрыва неизвестного устройства пострадал мужчина 38 лет", - отметил Синегубов.