По Харьковской области враг утром ударил КАБом: двое пострадавших

В Харьковской области в результате удара рф КАБом утром пострадали двое гражданских в селе Цуповка, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Около 10:15 враг ударил КАБом по Харьковскому району. В селе Цуповка госпитализировали двух гражданских - написал Синегубов.

По его словам, загорелись два частных дома. Экстренные службы ликвидируют последствия.

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По данным главы ОВА, за прошедшие сутки враг бил по Харькову и двум районам области:

24 февраля, 04:00, в окрестностях Киевского района города Харьков. Попадание КАБ в неработающее производственное помещение. Повреждена крыша и перекрытие 2-этажного производственного здания и остекление окон 5-этажного соседнего административного корпуса.

04:00, Богодуховский р-н, с. Черноглазовка. Авиационный обстрел КАБ по открытой местности неподалеку от села. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

04:00, Богодуховский р-н, с. Довжик. Авиационный обстрел КАБ по открытой местности неподалеку от села. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

С 02:00 до 03:30, Богодуховский р-н, военные рф нанесли удар тремя БПЛА типа «Шахед» по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Рясное Золочевской громады. В результате ударов были повреждены грузовой автомобиль, комбайн и 4 складских помещения. Повреждена амбулатория и два частных домовладения. Без пострадавших.

23 февраля, 09:30, Купянский р-н, г. Купянск. Попадание FPV-дрона в автомобиль.

"23 февраля Купянский р-н, с. Полтава, в результате взрыва неизвестного устройства пострадал мужчина 38 лет", - отметил Синегубов.