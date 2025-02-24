Удар по Харківщині: кількість поранених зросла до 4
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Цупівки постраждало 4 особи, серед них 21-річний чоловік та 18-річна дівчина. Триває розбір завалів та ліквідація пожеж, під руїнами можуть знаходитися люди.
Кількість поранених внаслідок удару по Цупівці на Харківщині зросла до 4-х людей.Про це повідомляє Вячеслав Задоренко начальник Дергачівської МВА, пише УНН.
Поліцейські офіцери громади доставили до Дергачівської лікарні 21-річного чоловіка та 18-річну дівчину, які зазнали уламкових уражень. Наразі їхній стан стабільний, медики надають постраждалим необхідну допомогу,
На місці події триває розбір завалів, під якими можуть перебувати люди. Також триває ліквідація чисельних пожеж.
Зазначається, що таких руйнувань Цупівка не зазнавала з 2022 року.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН внаслідок удару КАБом по Харківському району постраждали двоє цивільних у селі Цупівка. Пошкоджено два приватні будинки, рятувальники працюють на місці.