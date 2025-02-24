У МВС показали наслідки авіаудару рф по Харківщині

У МВС показали результати атаки рф на село Цюпівка у Харківській області, у результаті якої постраждали чотири людини, передає УНН.

Уранці війська рф здійснили авіаційний удар керованою авіабомбою по селу Дергачівської громади Харківського району. Осколкові та вибухові поранення отримали 21, 37, 73-річні чоловіки та 19-річна дівчина. Пошкоджені вісім будинків - повідомили у МВС.

Поліцейські, які оперативно прибули на місце події, доправили постраждалих до медичних закладів. Правоохоронці задокументували злочин російських військових.

Додамо

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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