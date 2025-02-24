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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126296 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185159 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149281 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140214 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118074 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108387 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144492 перегляди

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У МВС показали наслідки авіаудару рф по Харківщині

У МВС показали наслідки авіаудару рф по Харківщині

Київ • УНН

 • 34310 перегляди

Російські війська завдали авіаудару керованою бомбою по селу Цюпівка Дергачівської громади. Внаслідок атаки поранено чотирьох людей та пошкоджено вісім будинків, розпочато розслідування.

У МВС показали результати атаки рф на село Цюпівка у Харківській області, у результаті якої постраждали чотири людини, передає УНН.

Уранці війська рф здійснили авіаційний удар керованою авіабомбою по селу Дергачівської громади Харківського району. Осколкові та вибухові поранення отримали 21, 37, 73-річні чоловіки та 19-річна дівчина. Пошкоджені вісім будинків 

- повідомили у МВС.

Поліцейські, які оперативно прибули на місце події, доправили постраждалих до медичних закладів. Правоохоронці задокументували злочин російських військових.

Додамо

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Удар по Харківщині: кількість поранених зросла до 424.02.25, 13:10 • 46028 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
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