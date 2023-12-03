В Москве загорелся специализированный автомобильный завод

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время российского обстрела Херсона

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек во время российского обстрела Херсона. Он добавил, что в воскресенье только на Херсонщине было более 20 российских обстрелов.