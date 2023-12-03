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В Москве загорелся специализированный автомобильный завод

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 21:10  •  10624 просмотра

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Поздно вечером загорелся автомобильный завод в Москве, огонь быстро распространялся, на место происшествия прибыло несколько пожарных бригад.

В Москве горит завод специализированных автомобилей. Об этом сообщает телеканал Baza, передает УНН.

Детали

Пожар в здании завода на Открытом шоссе начался около 22.30. По словам очевидцев, огонь быстро распространяется.

На месте работают несколько пожарных расчетов.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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A specialized automotive plant caught fire in Moscow
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