В москве найден мертвым 16-летний сын топ-менеджера "Норникеля"

Подросток пропал 31 декабря. декабря, - он ушел днем из дома и не вернулся. Его тело было обнаружено на следующий день, в лесопарковой зоне, с многочисленными мелкими ранами на ногах, передает УНН с ссылкой на росСМИ.

Детали

В Москве найдено тело 16-летнего сына директора одного из департаментов "Норникеля". Телеграм-канал Baza сообщает детали происшествия:

Подросток ушел из дома днем 31 декабря и не вернулся. Его родители написали заявление в полицию; поиск ребенка длился сутки. Впоследствии его тело обнаружили в лесополосе парка. Сейчас рассматривается версия, что он погиб случайной смертью.

На его ногах были обнаружены многочисленные мелкие раны. Из-за того что тело промерзло, установить, когда именно умер парень, не удалось - пишет российский Телеграм-канал.

Напомним,

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