Топ-менеджер "лукойла" умер после пятидневного запоя - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Председатель совета директоров российской нефтяной компании "лукойл" владимир некрасов умер после пятидневного запоя, сообщает Baza, пишет УНН.
Детали
По данным источников Baza, тело некрасова обнаружила его жена дома в Серебряном бору(московская область). Как сообщается, последние пять дней владимир почти не выходил из дома и был в запое.
Несколько лет назад некрасову поставили ментральный клапан (клапан между левым предсердием и левым желудочком сердца) и сделали шунтирование, он наблюдался в клинике в Австрии и ездил туда на плановое обследование, а также принимал таблетки для сердца. Никаких осложнений у некрасова не обнаружили, после операции он не жаловался на здоровье.
Дополнение
По предварительному заключению врачей, смерть председателя совета директоров ПАО "Лукойл" наступила вследствие острой сердечной недостаточности.