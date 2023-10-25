Топ-менеджер "лукойла" умер после пятидневного запоя - росСМИ

Детали

По данным источников Baza, тело некрасова обнаружила его жена дома в Серебряном бору(московская область). Как сообщается, последние пять дней владимир почти не выходил из дома и был в запое.

Несколько лет назад некрасову поставили ментральный клапан (клапан между левым предсердием и левым желудочком сердца) и сделали шунтирование, он наблюдался в клинике в Австрии и ездил туда на плановое обследование, а также принимал таблетки для сердца. Никаких осложнений у некрасова не обнаружили, после операции он не жаловался на здоровье.

Дополнение

По предварительному заключению врачей, смерть председателя совета директоров ПАО "Лукойл" наступила вследствие острой сердечной недостаточности.