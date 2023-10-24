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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Чергова загадкова смерть: ще один топ-менеджер "лукойлу" відійшов у небуття

Київ • УНН

 • 167526 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У рф у віці 66 років помер голова ради директорів російської нафтової компанії "лукойл" володимир некрасов. Згідно інформації, яку опублікувала компанія, його смерть була раптовою, та пов’язана з гострою серцевою недостатністю, передає УНН.

Чергова загадкова смерть: ще один топ-менеджер "лукойлу" відійшов у небуття

Деталі

Голова ради директорів "лукойла" володимир некрасов раптово помер, повідомляє прес-служба нафтової компанії. За попереднім висновком лікарів, причиною смерті стала гостра серцева недостатність. У компанії відзначили, що некрасов близько 50 років працював у нафтогазовій галузі, зокрема на посадах першого віце-президента компанії, радника президента і голови ради директорів.

Цікавий момент: некрасов очолив "лукойл" після равіля маганова, який на початку серпня 2022-го випав із вікна шостого поверху московської центральної клінічної лікарні. У травні цього року дещо загадковою виглядала смерть ще одного з топ-менеджерів «лукойл» олександра суботіна. Той помер у підмосковних митищах після сеансу в шаманів.

У минулому році в рф при різних обставинах завершили життя інші представники топ-менеджменту галузі: глава транспортної служби "газпром Інвест" леонід шульман, гендиректор єдиного розрахункового центру "газпрому" олександр тюляков, колишній віцепрезидент "газпромбанку" владислав аваєв та інші.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: кадиров розвінчав міф про свою смерть

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