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Очередная загадочная смерть: еще один топ-менеджер "лукойла" отошел в небытие

Киев • УНН

 • 167526 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В рф в возрасте 66 лет скончался председатель совета директоров российской нефтяной компании "лукойл" владимир некрасов. Согласно информации, которую опубликовала компания, его смерть была внезапной, и связана с острой сердечной недостаточностью, передает УНН.

Очередная загадочная смерть: еще один топ-менеджер "лукойла" отошел в небытие

Детали

Председатель совета директоров "лукойла" владимир некрасов скоропостижно скончался, сообщает пресс-служба нефтяной компании. По предварительному заключению врачей, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В компании отметили, что некрасов около 50 лет работал в нефтегазовой отрасли, в частности на должностях первого вице-президента компании, советника президента и председателя совета директоров.

Интересный момент: некрасов возглавил "лукойл" после равиля маганова, который в начале августа 2022-го выпал из окна шестого этажа московской центральной клинической больницы. В мае этого года несколько загадочной выглядела смерть еще одного из топ-менеджеров «лукойл» Александра Субботина. Тот умер в подмосковных мытищах после сеанса у шаманов.

В прошлом году в рф при разных обстоятельствах завершили жизнь другие представители топ-менеджмента отрасли: глава транспортной службы "газпром инвест" леонид шульман, гендиректор единого расчетного центра "газпрома" александр тюляков, бывший вице-президент "газпромбанка" владислав аваев и другие.

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