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кадиров розвінчав міф про свою смерть

кадиров розвінчав міф про свою смерть

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Лідер чечні рамзан кадиров у відповідь на інформацію, яка почала з'являтися у російських ЗМІ про його смерть, записав відео з прогулянки. Відповідне відео з'явилося у неділю, 17 вересня, у Telegram-каналі лідера чечні, повідомляє УНН

На відео лідер чечні гуляє під дощем біля зелених насаджень.

"Дуже раджу всім, хто в Інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить", – заявив кадиров у відео.

Нагадаємо

У російські ЗМІ із посиланням на джерела повідомляли, що кадиров перебуває у комі. Літаком його нібито доправляли у російську столицю, а потім повернули знову до чечні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: кадиров підкреслює роль своїх підрозділів у війні проти України, щоб поліпшити свою репутацію як прихильника путіна – британська розвідка

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