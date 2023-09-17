кадиров розвінчав міф про свою смерть

На відео лідер чечні гуляє під дощем біля зелених насаджень.

"Дуже раджу всім, хто в Інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить", – заявив кадиров у відео.

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У російські ЗМІ із посиланням на джерела повідомляли, що кадиров перебуває у комі. Літаком його нібито доправляли у російську столицю, а потім повернули знову до чечні.

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