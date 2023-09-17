кадыров развенчал миф о своей смерти

На видео лидер чечни гуляет под дождем возле зеленых насаждений.

"Очень советую всем, кто в Интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, упорядочить мысли. Дождь прекрасно бодрит", – заявил кадыров в видео.

Напомним

В российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что кадыров находится в коме. Самолетом его якобы доставляли в российскую столицу, а затем вернули снова в чечню.

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