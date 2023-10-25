Топ-менеджер "лукойлу" помер після п'ятиденного запою - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова ради директорів російської нафтової компанії "лукойл" володимир некрасов помер після п'ятиденного запою, повідомляє Baza, пише УНН.
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За даними джерел Baza, тіло некрасова виявила його дружина вдома в срібному бору(московська область). Як повідомляється, останні п'ять днів володимир майже не виходив із дому і був у запої.
Кілька років тому некрасову поставили ментральний клапан (клапан між лівим передсердям і лівим шлуночком серця) і зробили шунтування, він спостерігався в клініці в Австрії і їздив туди на планове обстеження, а також приймав таблетки для серця. Жодних ускладнень у некрасова не виявили, після операції він не скаржився на здоров'я.
Доповнення
За попереднім висновком лікарів, смерть голови ради директорів ПАТ "Лукойл" настала внаслідок гострої серцевої недостатності.