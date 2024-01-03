У москві знайдено мертвим 16-річного сина топ-менеджера "норнікеля"
Київ • УНН
16-річний син керівника департаменту компанії "Норнікель" був знайдений мертвим у московському парку, з ранами на ногах. Юнак зник 31 грудня. Поліція розглядає смерть, як нещасний випадок.
Підліток зник 31 грудня, - він пішов удень із дому і не повернувся. Його тіло було виявлено наступного дня, у лісопарковій зоні, з численними дрібними ранами на ногах, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У Москві знайдено тіло 16-річного сина директора одного з департаментів "Норникеля". Телеграм-канал Baza повідомляє деталі події:
Підліток пішов з дому удень 31 грудня і не повернувся. Його батьки написали заяву в поліцію; пошук дитини тривав добу. Згодом його тіло виявили в лісосмузі парку. Наразі розглядається версія, що він загинув випадковою смертю.
На його ногах було виявлено численні дрібні рани. Через те що тіло промерзло, встановити, коли саме помер хлопець, не вдалося
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