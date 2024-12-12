В москве ликвидировали заместителя генерального конструктора КБ «Марс» Михаила Шатского
Киев • УНН
Заместителя генконструктора КБ «Марс» Михаила Шатского ликвидировали в Москве. Он занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69 и внедрением новых БПЛА.
В Москве ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро «Марс» Михаила Шатского, который занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и внедрял новые БПЛА.
Об этом пишет УНН с ссылкой на российского журналиста Александра Невзорова и собственные источники.
Детали
У Буданова длинные руки. Похоже, никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью. Сегодня силами ГУР в Москве ликвидирован особо вредный преступник - заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ «Марс» Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69, внедрял новые БПЛА и виновен в смерти тысяч невинных украинцев
Корректность информации Невзорова по этому поводу подтвердили источники УНН в Силах обороны Украины.
Дополнение
По данным росСМИ, Штский занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69 и участвовал в разработке новых моделей дронов. Крылатая ракета Х-69, представленная на форуме «Армия-2022», является высокоточным оружием нового поколения, способным поражать широкий спектр целей противника.
Ее технология велась в рамках корпорации «Тактическое ракетное вооружение». МОКБ «Марс», где работал Шатский, специализируется на создании бортовых систем автоматического управления и навигации для авиационных и космических летательных аппаратов.
С декабря 2017 бюро входит в состав госкорпорации «Росатом». Под руководством Шатского были разработаны системы управления для 11 космических аппаратов.
Напомним,
По данным ГУР МО, в Коломне ликвидирован полковник рф Коломейцев, руководитель центра беспилотной авиации. Он был причастен к подготовке операторов «шахедов» и военным преступлениям против Украины.