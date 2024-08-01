Киев • УНН
Представитель Кремля заявил, что пока не готовится ни одного мирного саммита по Украине с участием России. Он также отметил, что Россия считает, что Офису президента Украины нельзя верить.
Сейчас одного мирного саммита по Украине с участием России не планируется. Об этом заявил представитель кремля Дмитрий Песков пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Никакого саммита с участием россии пока что не готовится. Это первое. Об участии россии мы слышим такие спорадические рассуждения, причем которые были на самом деле инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода
Представитель кремля также отметил, что в России считают, что "говорить с Офисом президента Украины можно, но ему якобы нельзя верить".
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и весь мир хотят, чтобы россия участвовала в глобальных форумах, направленных на прекращение острого конфликта в Украине.