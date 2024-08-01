Сейчас одного мирного саммита по Украине с участием России не планируется. Об этом заявил представитель кремля Дмитрий Песков пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Никакого саммита с участием россии пока что не готовится. Это первое. Об участии россии мы слышим такие спорадические рассуждения, причем которые были на самом деле инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода - заявил песков.

Представитель кремля также отметил, что в России считают, что "говорить с Офисом президента Украины можно, но ему якобы нельзя верить".

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и весь мир хотят, чтобы россия участвовала в глобальных форумах, направленных на прекращение острого конфликта в Украине.