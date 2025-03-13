В москве горит ТЭЦ: черный дым заполонил небо над городом
Киев • УНН
Сегодня утром в Москве произошел пожар на территории ТЭЦ в Хорошевском районе столицы рф. По предварительным данным, горит утеплитель на крыше здания, находящегося на ремонте, площадь пожара - от 300 до 100 кв.м.
Утром 13 марта московским пожарным поступили сообщения о возгорании в западной части столицы рф: жители Хорошевского района Москвы пишут о черном дыме, вырывающемся из крыши здания.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
В западной части москвы загорелось здание ТЭЦ.
Здание ТЭЦ, загоревшееся на северо-западе Москвы, находится на ремонте. Дым от пожара виден издалека, кроме того жители хорошевского района столицы рф делились комментариями о том, что из здания валит дым.
Официально заявили, что причина возгорания ТЭЦ пока неизвестна. На месте работают силы МЧС.
Пожарные не могут начать тушить ТЭЦ-16 - их не пускают на режимный объект. Спасатели ждут разрешения попасть на территорию. Площадь возгорания - 300 квадратов
По данным ТГ-канала 112, который ссылается на источники, здание ТЭЦ, загоревшееся на северо-западе Москвы, находится на ремонте.
Горит утеплитель на крыше здания - поэтому люди видят густой черный дым.
Предварительно, пострадавших нет.
Впоследствии было отмечено, что площадь пожара не 300, а 100 квадратных метров.
Напомним
Ряд городов рф оказались под атакой дронов, есть повреждения "нежилых объектов". В аэропортах саратова и волгограда были ограничения на авиасообщение из-за угрозы.
лукашенко прибыл в москву для встречи с путиным: кремль анонсировал совместные с рб документы и сообщения по Украине13.03.25, 09:59 • 17306 просмотров