У москві палає ТЕЦ: чорний дим заполонив небо над містом
Київ • УНН
Сьогодні вранці в москві сталася пожежа на території ТЕЦ в хорошевському районі столиці рф. За попередніми даними, горить утеплювач на даху будівлі, що перебуває на ремонті, площа пожежі - від 300 до 100 кв.м.
Вранці 13 березня московським пожежникам надійшли повідомлення про загоряння в західній частині столиці рф: жителі Хорошевського району Москви пишуть про чорний дим, який виривається з даху будівлі.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
У західній частині москви загорілася будівля ТЕЦ.
Будівля ТЕЦ, що загорілася на північному заході Москви, перебуває на ремонті. Дим від пожежі видно здалеку, крім того жителі хорошевського району столиці рф ділилися коментарями про те, що з будівлі валить дим.
Офіційно заявили, що причина загоряння ТЕЦ поки що невідома. На місці працюють сили МНС.
Пожежники не можуть почати гасити ТЕЦ-16 - їх не пускають на режимний об'єкт. Рятувальники чекають дозволу потрапити на територію. Площа загоряння - 300 квадратів
За даними ТГ-каналу 112, який посилається на джерела, будівля ТЕЦ, що загорілася на північному заході Москви, перебуває на ремонті.
Горить утеплювач на даху будівлі - тому люди бачать густий чорний дим.
Попередньо, постраждалих немає.
Згодом було зазначено, що площа пожежі не 300, а 100 квадратних метрів.
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