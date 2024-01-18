В московских аэропортах объявили план "Ковер"
Киев • УНН
Из-за плана "Ковер" в россии ограничили работу аэропорта Внуково и аэродромов Кубинка и Ермолово, что в московской области.
Сегодня днем в российской столице объявили план "Ковер" и ввели ограничения на работу аэропорта Внуково. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.
Детали
Из-за плана "Ковер" в россии ограничили работу аэропорта Внуково и аэродромов Кубинка и Ермолово, что в московской области. российские СМИ сообщают, что самолеты перенаправляют в аэропорт Шереметьево
Справочно
Согласно постановлению российского правительства, план "Ковер" объявляют при незаконном пересечении границы, а также с появлением в воздушном пространстве неизвестных объектов.
"Ковер" предусматривает немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, кроме военных и спасательных.
Напомним,
В ночь на 18 января Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию во время которой украинские беспилотники совершили атаку по нефтебазе в ленинградской области рф.
В московских аэропортах объявили план "Ковер"
Из-за плана "Ковер" в россии ограничили работу аэропорта Внуково и аэродромов Кубинка и Ермолово, что в московской области.
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