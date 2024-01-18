У московських аеропортах оголосили план "Килим"

Сьогодні вдень у російській столиці оголосили план "Килим" та ввели обмеження на роботу аеропорту Внуково. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.

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Через план "Килим" у росії обмежили роботу аеропорту Внуково та аеродромів Кубинка та Єрмолово, що у московській області. російські ЗМІ повідомляють, що літаки перенаправляють до аеропорту Шереметьєво

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Згідно з постановою російського уряду, план "Килим" оголошують при незаконному перетині кордону, а також з появою в повітряному просторі невідомих об'єктів.

"Килим" передбачає негайну посадку чи виведення із зони всіх цивільних літаків, крім військових і рятувальних.

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