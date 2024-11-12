В Молдове обнаружили загадочный беспилотник возле села Кошерница
Киев • УНН
В Криулянском районе Молдовы вблизи села Кошерница нашли беспилотник. Специалисты проводят обследование для установления происхождения и назначения дрона.
В Криулянском районе Молдовы недалеко от села Кошерница обнаружили беспилотник. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.
Детали
По информации от полиции, на место происшествия прибыли специалисты для детального обследования и установления происхождения дрона.
Власти пока не предоставили дополнительной информации о возможной принадлежности аппарата или его назначении.
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