МИД Молдовы вызвал российского посла из-за падения беспилотников рф на территории страны
Киев • УНН
МИД Молдовы вызвал посла рф для вручения ноты протеста из-за падения двух российских беспилотников. На территории Молдовы обнаружили два дрона, один из которых идентифицирован как российский Shahed без взрывчатки.
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла россии олега озерова после падения двух российских беспилотников на территории страны. Об этом сообщает IPN, пишет УНН.
Детали
Как пишет издание, посла россии ждут в молдавском МИДе для вручения ноты протеста в связи с вмешательством в выборы в Молдове и падением двух российских беспилотников в воскресенье, 10 ноября.
Напомним
Два упавших дрона были обнаружены в воскресенье, 10 ноября, на суверенной территории Республики Молдова - один в Кэушанском районе, другой в Рышкане. Один из них идентифицирован как российский Shahed без взрывчатки.
Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой заявил, что такие беспилотники-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны. В МИД заявили, что "имеют четкую информацию, свидетельствующую о том, что беспилотники запускаются российской федерацией", и призвали "немедленно прекратить их запуск".
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