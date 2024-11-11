Санду отреагировала на факт падения российских дронов на территории Молдовы
Киев • УНН
На территории Молдовы обнаружены два российских дрона, один из которых идентифицирован как Shahed без взрывчатки. Президент Майя Санду заявила, что ситуация не представляет опасности для граждан, но вызывает беспокойство.
Падение российских дронов в Молдове не представляет опасности для граждан. Так президент страны Майя Санду отреагировала на недавние случаи падения российских дронов на территории страны, пишет УНН со ссылкой на MoldPres.
С первого дня войны мы делали все для защиты воздушного пространства Республики Молдова, в том числе провели закупки, чтобы выявлять и не допускать ситуаций, которые создают опасность для граждан. Судя по сообщениям учреждений, эти дроны не представляют опасности для граждан, но продолжаем сохранять бдительность
Санду добавила, что сам факт того, что в воздушном пространстве Молдовы летают иностранные дроны, «является поводом для беспокойства».
Добавим
Два упавших дрона были обнаружены в воскресенье, 10 ноября, на суверенной территории Республики Молдова - один в Кэушанском районе, другой в Рышкане. Один из них идентифицирован как российский Shahed без взрывчатки.
Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой заявил, что такие беспилотники-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны. В МИД заявили, что «имеют четкую информацию, свидетельствующую о том, что беспилотники запускаются российской федерацией», и призвали «немедленно прекратить их запуск».
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