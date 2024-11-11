Санду отреагировала на факт падения российских дронов на территории Молдовы

Падение российских дронов в Молдове не представляет опасности для граждан. Так президент страны Майя Санду отреагировала на недавние случаи падения российских дронов на территории страны, пишет УНН со ссылкой на MoldPres.

С первого дня войны мы делали все для защиты воздушного пространства Республики Молдова, в том числе провели закупки, чтобы выявлять и не допускать ситуаций, которые создают опасность для граждан. Судя по сообщениям учреждений, эти дроны не представляют опасности для граждан, но продолжаем сохранять бдительность - заявила она.

Санду добавила, что сам факт того, что в воздушном пространстве Молдовы летают иностранные дроны, «является поводом для беспокойства».

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Два упавших дрона были обнаружены в воскресенье, 10 ноября, на суверенной территории Республики Молдова - один в Кэушанском районе, другой в Рышкане. Один из них идентифицирован как российский Shahed без взрывчатки.

Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой заявил, что такие беспилотники-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны. В МИД заявили, что «имеют четкую информацию, свидетельствующую о том, что беспилотники запускаются российской федерацией», и призвали «немедленно прекратить их запуск».

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