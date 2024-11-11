Зеленский провел Ставку: сообщил о новых решениях по ПВО и противодействию российским КАБам

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего заслушан доклад по усилению ПВО и решено увеличить количество мобильных огневых групп, также есть перспективные технологические решения по противодействию российским КАБам, обсуждено состояние украинской ракетной программы, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, пишет УНН.

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"Провел Ставку. Заслушал доклад по дальнейшему усилению ПВО. Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора", - указал Президент в соцсетях.

По его словам, продолжается выполнение предыдущих решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении мобильных огневых групп.

"Был доклад по комплексной программе против российских КАБов. Есть перспективные технологические решения. Также был доклад о текущем состоянии украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады по трехлетним контрактам для производителей дронов и других видов вооружения", - отметил Зеленский.

"До Ставки заслушал большой подробный доклад Александра Сырского. Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений - Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку", - указал Зеленский.

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