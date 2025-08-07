$41.680.11
6 августа, 22:17 • 14510 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 35485 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 42905 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 88745 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 65110 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 60203 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47120 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 97056 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 71004 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 48186 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
В Молдове масштабные обыски по делу о незаконном финансировании и подкупе избирателей

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Утром 7 августа по всей Молдове проходят обыски по делу о подкупе избирателей и незаконном финансировании. Полиция обещает предоставить подробности позже.

В Молдове масштабные обыски по делу о незаконном финансировании и подкупе избирателей

По всей Молдове утром 7 августа проходят обыски в рамках расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании. Об этом сообщает генеральный инспектор полиции страны, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

"Сотрудники Национального инспектората расследований, бригада Fulger и прокуроры PCCOCS проводят 78 обысков в нескольких населенных пунктах страны в рамках расследования дела о незаконном финансировании и подкупе избирателей", - говорится в сообщении.

В полиции пообещали позже предоставить подробности.

Напомним

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове, которые запланированы на сентябрь. кремль инвестирует в ряд политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент, указала Санду.

россия оказывает давление на граждан Молдовы за рубежом на фоне предстоящих выборов в стране - Politico04.08.25, 11:07 • 2973 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Майя Санду
Молдова