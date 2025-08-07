В Молдове масштабные обыски по делу о незаконном финансировании и подкупе избирателей

По всей Молдове утром 7 августа проходят обыски в рамках расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании. Об этом сообщает генеральный инспектор полиции страны, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

"Сотрудники Национального инспектората расследований, бригада Fulger и прокуроры PCCOCS проводят 78 обысков в нескольких населенных пунктах страны в рамках расследования дела о незаконном финансировании и подкупе избирателей", - говорится в сообщении.

В полиции пообещали позже предоставить подробности.

Напомним

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове, которые запланированы на сентябрь. кремль инвестирует в ряд политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент, указала Санду.

россия оказывает давление на граждан Молдовы за рубежом на фоне предстоящих выборов в стране - Politico