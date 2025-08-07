$41.680.11
6 серпня, 22:17 • 14387 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 35202 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 42694 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 88419 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 64947 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 60121 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47059 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 96919 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 70993 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 48177 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
У Молдові масштабні обшуки у справі про незаконне фінансування і підкуп виборців

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Вранці 7 серпня по всій Молдові відбуваються обшуки у справі про підкуп виборців та незаконне фінансування. Поліція обіцяє надати подробиці пізніше.

У Молдові масштабні обшуки у справі про незаконне фінансування і підкуп виборців

По всій Молдові вранці 7 серпня відбуваються обшуки в межах розслідування справи про підкуп виборців та незаконне фінансування. Про це повідомляє генеральний інспектор поліції країни, пише УНН з посиланням на NewsMaker.

Деталі 

"Співробітники Національного інспекторату розслідувань, бригада Fulger та прокурори PCCOCS проводять 78 обшуків у кількох населених пунктах країни у межах розслідування справи про незаконне фінансування та підкуп виборців", - ідеться у повідомленні.

У поліції пообіцяли пізніше подати подробиці.

Нагадаємо

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові, які заплановані на вересень. кремль інвестує у низку політичних проєктів, щоб провести своїх людей до наступного парламенту, зазначила Санду.

росія тисне на громадян Молдови за кордоном на тлі майбутніх виборів в країні - Politico 04.08.25, 11:07 • 2971 перегляд

Юлія Шрамко

Новини Світу
Мая Санду
Молдова