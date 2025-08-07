У Молдові масштабні обшуки у справі про незаконне фінансування і підкуп виборців

По всій Молдові вранці 7 серпня відбуваються обшуки в межах розслідування справи про підкуп виборців та незаконне фінансування. Про це повідомляє генеральний інспектор поліції країни, пише УНН з посиланням на NewsMaker.

Деталі

"Співробітники Національного інспекторату розслідувань, бригада Fulger та прокурори PCCOCS проводять 78 обшуків у кількох населених пунктах країни у межах розслідування справи про незаконне фінансування та підкуп виборців", - ідеться у повідомленні.

У поліції пообіцяли пізніше подати подробиці.

Нагадаємо

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові, які заплановані на вересень. кремль інвестує у низку політичних проєктів, щоб провести своїх людей до наступного парламенту, зазначила Санду.

росія тисне на громадян Молдови за кордоном на тлі майбутніх виборів в країні - Politico