У Молдові масштабні обшуки у справі про незаконне фінансування і підкуп виборців
Київ • УНН
Вранці 7 серпня по всій Молдові відбуваються обшуки у справі про підкуп виборців та незаконне фінансування. Поліція обіцяє надати подробиці пізніше.
Деталі
"Співробітники Національного інспекторату розслідувань, бригада Fulger та прокурори PCCOCS проводять 78 обшуків у кількох населених пунктах країни у межах розслідування справи про незаконне фінансування та підкуп виборців", - ідеться у повідомленні.
У поліції пообіцяли пізніше подати подробиці.
Нагадаємо
Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові, які заплановані на вересень. кремль інвестує у низку політичних проєктів, щоб провести своїх людей до наступного парламенту, зазначила Санду.
