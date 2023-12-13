В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших из-за атаки рф на Киев
Большинство пострадавших от ракетного удара России по Киеву находятся в удовлетворительном состоянии; 20 госпитализированы, в том числе 2 детей. Пострадала одна больница, но она продолжает работать, жертв нет.
Атака рф в Одесской области: двое раненых, повреждено предприятие и автомобили
Двое гражданских лиц были ранены в Одесской области после атаки российских беспилотников, в результате которой было повреждено муниципальное авторемонтное предприятие и несколько транспортных средств, в частности три автомобиля были уничтожены огнем.
НАТО будет будущим Украины, после ее победы в войне - Байден
Байден утверждает, что будущее Украины включает членство в НАТО, но после победы, выполнения определенных условий и подписания соглашения о вступлении в Альянс. Он отмечает единство и поддержку военных усилий Украины.
Армия рф пыталась атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве- Ермак
Российские войска пытались нанести ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Киеве, в результате атаки были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и повреждены здания.
"Ответ на все это будет": Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф на Киев
Президент Украины Зеленский заявил, что все 10 российских баллистических ракет, выпущенных по Киеву, были сбиты, а всем пострадавшим оказана помощь. Зеленский подтвердил новые мощные договоренности по наращиванию мощностей для защиты.
россияне за сутки атаковали Запорожскую область 17 дронами
Российские войска атаковали 21 населенный пункт в Запорожской области, в результате чего никто не пострадал, но были повреждены жилые дома.
Удары по Киеву рф могла наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400 - Ермак
Российская армия, вероятно, использовала ракеты 48N6 из комплекса С400 для атаки на Киев, в результате чего были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и нанесен значительный материальный ущерб.
Из-за ракетной атаки рф на Киев 53 пострадавших, в том числе 6 детей - КГВА
В результате ночного ракетного обстрела российскими войсками Киева были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и нанесен материальный ущерб в нескольких районах города. Сообщений о погибших не поступало.
Армия рф ударила по Купянску, есть погибший и раненый
В результате российского обстрела Купянска Харьковской области один человек погиб, еще один получил ранения.
россияне за сутки выпустили по Херсонщине более 600 снарядов: шесть человек ранены
Более 600 снарядов было выпущено российскими войсками в Херсонской области, в результате чего шесть человек получили ранения и были обстреляны жилые кварталы и учебное заведение.