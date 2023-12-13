В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших из-за атаки рф на Киев

Сейчас почти все пострадавшие в результате ракетной вражеской атаки на столицу - в удовлетворительном состоянии, несколько взрослых находятся в состоянии средней тяжести. Больница, на территорию которой упала ракета, продолжает прием пациентов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Детали

Всего в Киеве было зафиксировано 53 обращения пациентов из-за вражеской атаки в ночь на 13 декабря. 20 человек были госпитализированы, из них 18 взрослых и 2 ребенка. Данные еще уточняются.

Сейчас состояние почти всех пациентов удовлетворительное, несколько взрослых находятся в состоянии средней тяжести. В основном травмы получены от осколков стекла, бытовых вещей и действия ударной волны - указали в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что в результате ночной атаки рф на Киев пострадала детская больница в Днепровском районе. Обошлось без жертв.

Больница продолжает прием пациентов. Эвакуация медиков и пациентов не проводилась - уточнили в Минздраве.

Ранее

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что ночью произошло, по предварительной информации, падение ракеты на территорию одной из больниц столицы.

"В нескольких корпусах заведения повылетали окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения", - указал тебе он.