Киев • УНН
Законопроект о базовой социальной помощи упростит получение выплат через «Дію». Заместитель министра соцполитики сообщила, что документ скоро внесут в Верховную Раду.
Вскоре в Верховную Раду будет внесен законопроект о внедрении базовой социальной помощи, который позволит упростить процедуру получения социальных выплат. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Мы разработали законопроект о внедрении базовой социальной помощи. Собственно, логика этого законопроекта в том, чтобы вместо «коллекционирования» маленьких выплат, можно было бы через Дію обратиться за социальными выплатами
По ее словам, эта реформа фактически готова и скоро законопроект внесут в парламент.
Напомним
Правительство утвердило постановление об уменьшении бумажных документов для назначения соцвыплат. Это ускорит рассмотрение заявлений и уменьшит коррупционные риски благодаря использованию Единой информационной системы социальной сферы.
Хто з переселенців може розраховувати на продовження виплат на проживання - відповідь Мінсоцполітики4 сентября 2024, 14:12 • 16285 просмотров