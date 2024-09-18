У Мінсоці розробили законопроєкт про базову соціальну допомогу і скоро внесуть його до парламенту
Київ • УНН
Законопроєкт про базову соціальну допомогу спростить отримання виплат через "Дію". Заступниця міністра соцполітики повідомила, що документ скоро внесуть до Верховної Ради.
Незабаром до Верховної Ради буде внесено законопроєкт про впровадження базової соціальної допомоги, який дозволить спростити процедуру отримання соціальних виплат. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Ми розробили законопроєкт про впровадження базової соціальної допомоги. Власне, логіка цього законопроєкту в тому, щоб замість "колекціонування" маленьких виплат, можна було б через Дію звернутись за соціальними виплатами
За її словами, ця реформа фактично готова і скоро законопроєкт внесуть до парламенту.
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