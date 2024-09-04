Хто з переселенців може розраховувати на продовження виплат на проживання - відповідь Мінсоцполітики

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Київ • УНН

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Кабмін продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам у складних життєвих обставинах на 6 місяців. Допомогу отримуватимуть ті ВПО, які її отримували станом на серпень 2024 року, без необхідності додаткових дій з їхнього боку.

Для продовження підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перебувають у найбільш складних життєвих обставинах, уряд продовжив ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2025 року, повідомили у Мінсоцполітики у середу, пише УНН.

Деталі

За даними міністерства, для тих ВПО, у яких в серпні 2024 року мав завершитись період виплат, ці виплати будуть продовжені.

"Усім внутрішньо переміщеним особам, які отримували допомогу на проживання ВПО станом на серпень 24-го року, для них всіх продовжено виплати,.. у кого мав завершитися період отримання виплат. Ми для всіх них продовжили цей період. Тобто немає виключень. Єдине що - протягом вересня ще автоматично через обмін даними з різними ІТ-системами перевіримо додатково, чи не змінилися, умовно, вхідні критерії, відповідність умовам отримання цієї допомоги з боку родин. Але самим родинам ВПО для цього нічого не треба робити, ми всю роботу зробимо... Панівна більшість ВПО як отримували допомогу, так і будуть отримувати її далі до лютого 25-го року", - розповіла в ефірі телемарафону перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

На уточнення, як буде перевірятися складне матеріальне становище державою, адже саме така категорія визначення у рішенні уряду щодо продовження виплат, посадовиця зауважила, що "саме цим родинам було продовжено допомогу ще в березні 24-го року".

"І от з березня 24-го року уже власне тільки родини ВПО, які справді знаходяться в складних життєвих обставинах, вони продовжили отримувати цю допомогу. І зараз для всіх цих родин без виключення продовжено виплату допомоги", - зазначила вона.

Доповнення

30 серпня уряд продовжив виплати державної допомоги для найбільш вразливих категорій ВПО на наступний шестимісячний період.

"Таким чином, виплати будуть продовжені внутрішньо переміщеним особам, які зараз отримують державну допомогу на проживання відповідно до визначених раніше категорій вразливості", - вказували у Мінреінтеграції.

За даними Асоціації міст України, які подавали пропозиції до проекту рішення уряду, допомога передбачена:

  • особам, які не мають можливості працювати – доглядають дітей, важкохворих, осіб з інвалідністю; 
  • особам, які мають низькі доходи (нижче 9 444 грн); 
  • особам з інвалідністю І чи ІІ групи, дітям з інвалідністю до 18 років, тяжкохворим дітям, - дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування. 

Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця. Сам розмір виплат при цьому залишається таким: 

  • 2 тис. грн - на одну дорослу особу, яка стала внутрішньо переміщеною особою
  • 3 тис. грн - на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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