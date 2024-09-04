Кто из переселенцев может рассчитывать на продление выплат на проживание - ответ Минсоцполитики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин продлил выплаты внутренне перемещенным лицам в сложных жизненных обстоятельствах на 6 месяцев. Помощь будут получать те ВПЛ, которые ее получали по состоянию на август 2024 года, без необходимости дополнительных действий с их стороны.

Для продолжения поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, правительство продлило эти выплаты еще на 6 месяцев, то есть до февраля 2025 года, сообщили в Минсоцполитики в среду, пишет УНН.

Детали

По данным министерства, для тех ВПЛ, у которых в августе 2024 года должен был завершиться период выплат, эти выплаты будут продолжены.

"Всем внутренне перемещенным лицам, которые получали помощь на проживание ВПЛ по состоянию на август 24-го года, для них всех продлены выплаты,... у кого должен был завершиться период получения выплат. Мы для всех них продлили этот период. То есть нет исключений. Единственное что - в течение сентября еще автоматически через обмен данными с различными ІТ-системами проверим дополнительно, не изменились ли, условно, входные критерии, соответствие условиям получения этой помощи со стороны семей. Но самим семьям ВПЛ для этого ничего не надо делать, мы всю работу сделаем... Подавляющее большинство ВПЛ как получали помощь, так и будут получать ее дальше до февраля 25-го года", - рассказала в эфире телемарафона первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

На уточнение, как будет проверяться сложное материальное положение государством, ведь именно такая категория определения в решении правительства о продлении выплат, чиновница отметила, что "именно этим семьям была продлена помощь еще в марте 24-го года".

"И вот с марта 24-го года уже собственно только семьи ВПЛ, которые действительно находятся в сложных жизненных обстоятельствах, они продолжили получать эту помощь. И сейчас для всех этих семей без исключения продолжена выплата помощи", - отметила она.

Дополнение

30 августа правительство продлило выплаты государственной помощи для наиболее уязвимых категорий ВПЛ на следующий шестимесячный период.

"Таким образом, выплаты будут продлены внутренне перемещенным лицам, которые сейчас получают государственную помощь на проживание в соответствии с определенными ранее категориями уязвимости", - указывали в Минреинтеграции.

По данным Ассоциации городов Украины, которые подавали предложения к проекту решения правительства, помощь предусмотрена:

  • лицам, которые не имеют возможности работать - ухаживают за детьми, тяжелобольными, лицами с инвалидностью; 
  • лицам, имеющим низкие доходы (ниже 9 444 грн); 
  • лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольным детям, - детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки. 

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на проживание для ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно. Сам размер выплат при этом остается таким: 

  • 2 тыс. грн - на одно взрослое лицо, которое стало внутренне перемещенным лицом
  • 3 тыс. грн - на одного ребенка или лицо с инвалидностью-ВПЛ.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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