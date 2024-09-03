У Мінсоці пояснили, чому вирішили зменшити кількість паперових документів під час оформлення послуг

ukenru
Ексклюзив
09:27 • 16734 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

08:43 • 60323 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 108588 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 153251 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 216206 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 153513 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 133715 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 126811 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 175589 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77056 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
91 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 91023 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 91444 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 91674 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 86420 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 75735 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 75735 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 216203 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 175588 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 208056 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 540498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 7619 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 22411 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 28806 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 48809 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 47055 перегляди
Актуальне
У Мінсоці пояснили, чому вирішили зменшити кількість паперових документів під час оформлення послуг

У Мінсоці пояснили, чому вирішили зменшити кількість паперових документів під час оформлення послуг

Київ • УНН

 • 14652 перегляди

Уряд затвердив постанову про зменшення паперових документів для призначення соцвиплат. Це пришвидшить розгляд заяв та зменшить корупційні ризики завдяки використанню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Реалізуючи плани з переходу до цифрового документообігу під час надання соціальних послуг та призначення виплат, Міністерство соціальної політики розробило постанову про зменшення обсягу паперових документів для призначенням соціальних виплат і допомог. Постанову вже затверджено урядом. Про це повідомляється на сайті Мінсоцу, пише УНН.

Деталі

У повідомленні зазначається, що Міністерство соціальної політики працює над комплексною цифровізацією системи соціальної підтримки. Мета цієї роботу – надання соціальних послуг в більш зручний спосіб та без зайвих паперів.

Значна кількість інформації, яка необхідна для призначення соціальних виплат і допомог українцям, вже цифровізована. Вона наявна в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), яку Мінсоцполітики розгорнуло під час повномасштабного вторгнення.

Наразі зʼявилась можливість відмовитись від прийняття значної кількості паперових документів при призначенні виплат і допомог. Та інформація, яка вже є в ЄІССС, буде підтягуватись з цієї системи, – відтак, людині не потрібно наново її підтверджувати і подавати паперові документи

- запевнили в Міністерстві соцполітики.

Там пояснили, що людині, яка вже отримували виплату чи допомогу і дані якої внесені до ЄІССС, щоб переоформити її (або оформити нову) достатньо буде звернутися із заявою і пред'явити документ для ідентифікації (наприклад, паспорт). Решту інформації працівник органу соціального захисту зможе  отримати завдяки цифровим рішенням. Якщо ж даних потенційного отримувача ще немає в системі, то, звичайно, йому потрібно буде надати усі необхідні документи.

Відмова від паперових копій документів, які вже є в нашій електронній системі, – важливий крок для розвитку системи соціального захисту. Адже це економить час громадян, які звертаються за підтримкою, а також фахівців, які  цю підтримку надають

– зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Інформаційні обміни дозволять:

  • зекономити час як працівників соціальної сфери, так і отримувачів допомог, який вони мали раніше витрачати на збір та опрацювання паперових документів;
  • пришвидшити розгляд заяв;
  • зменшити корупційні ризики.

Нагадаємо

ЄІССС запрацювала у перший рік повномасштабного російського вторгнення в Україну, зараз нею користуються в усіх регіонах країни, кількість користувачів – фахівців соціальної сфери – перетнула позначку 15 тисяч. ЄІССС охоплює десятки реєстрів та баз даних соціальної сфери, передбачає інформаційні обміни з іншими державними реєстрами, щоб дати можливість людині, яка потребує соціальної підтримки, звернутися за нею в будь-якій точці України і не збирати паперові довідки.

Мінсоцполітики розглядає варіант реєстрації звернень за соцдопомогою через банки24.05.24, 19:21 • 21438 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.65
Bitcoin
$86,687.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,053.61
Ethereum
$2,060.94