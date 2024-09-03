У Мінсоці пояснили, чому вирішили зменшити кількість паперових документів під час оформлення послуг
Київ • УНН
Уряд затвердив постанову про зменшення паперових документів для призначення соцвиплат. Це пришвидшить розгляд заяв та зменшить корупційні ризики завдяки використанню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.
Реалізуючи плани з переходу до цифрового документообігу під час надання соціальних послуг та призначення виплат, Міністерство соціальної політики розробило постанову про зменшення обсягу паперових документів для призначенням соціальних виплат і допомог. Постанову вже затверджено урядом. Про це повідомляється на сайті Мінсоцу, пише УНН.
Деталі
У повідомленні зазначається, що Міністерство соціальної політики працює над комплексною цифровізацією системи соціальної підтримки. Мета цієї роботу – надання соціальних послуг в більш зручний спосіб та без зайвих паперів.
Значна кількість інформації, яка необхідна для призначення соціальних виплат і допомог українцям, вже цифровізована. Вона наявна в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), яку Мінсоцполітики розгорнуло під час повномасштабного вторгнення.
Наразі зʼявилась можливість відмовитись від прийняття значної кількості паперових документів при призначенні виплат і допомог. Та інформація, яка вже є в ЄІССС, буде підтягуватись з цієї системи, – відтак, людині не потрібно наново її підтверджувати і подавати паперові документи
Там пояснили, що людині, яка вже отримували виплату чи допомогу і дані якої внесені до ЄІССС, щоб переоформити її (або оформити нову) достатньо буде звернутися із заявою і пред'явити документ для ідентифікації (наприклад, паспорт). Решту інформації працівник органу соціального захисту зможе отримати завдяки цифровим рішенням. Якщо ж даних потенційного отримувача ще немає в системі, то, звичайно, йому потрібно буде надати усі необхідні документи.
Відмова від паперових копій документів, які вже є в нашій електронній системі, – важливий крок для розвитку системи соціального захисту. Адже це економить час громадян, які звертаються за підтримкою, а також фахівців, які цю підтримку надають
Інформаційні обміни дозволять:
- зекономити час як працівників соціальної сфери, так і отримувачів допомог, який вони мали раніше витрачати на збір та опрацювання паперових документів;
- пришвидшити розгляд заяв;
- зменшити корупційні ризики.
Нагадаємо
ЄІССС запрацювала у перший рік повномасштабного російського вторгнення в Україну, зараз нею користуються в усіх регіонах країни, кількість користувачів – фахівців соціальної сфери – перетнула позначку 15 тисяч. ЄІССС охоплює десятки реєстрів та баз даних соціальної сфери, передбачає інформаційні обміни з іншими державними реєстрами, щоб дати можливість людині, яка потребує соціальної підтримки, звернутися за нею в будь-якій точці України і не збирати паперові довідки.
Мінсоцполітики розглядає варіант реєстрації звернень за соцдопомогою через банки24.05.24, 19:21 • 21438 переглядiв