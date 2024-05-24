Мінсоцполітики розглядає варіант реєстрації звернень за соцдопомогою через банки
Київ • УНН
Міністерство соціальної політики домовилося про співпрацю з українськими банківськими асоціаціями з метою розробки централізованого механізму оформлення та виплати різних видів державної соціальної допомоги, пенсій, субсидій та компенсацій через банківські установи та інтернет-банкінг.
Мінсоцполітики домовилося про співпрацю з банківськими асоціаціями України. Це дасть змогу напрацювати централізований механізм виплат окремих видів соціальної допомоги, повідомили у міністерстві, пише УНН.
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Як вказано, сторони домовилися співпрацювати насамперед у таких напрямах:
- розвиток інклюзії у сфері надання адміністративних послуг;
- розроблення механізму залучення банківських установ до процесу оформлення та виплати різних видів державної соціальної допомоги, пенсій, субсидій та компенсацій.
Зокрема, ідеться про розширення функціоналу "Кабінету Банку".
"Сьогодні програмне забезпечення дає можливість отримувати виплатні відомості від органів соціального захисту населення та передавати їх до банківських установ для опрацювання. Згодом такий функціонал дозволить співробітникам банків реєструвати звернення громадян для отримання соціальної допомоги. У перспективі різні види соціальної допомоги можна буде отримувати у найближчому відділенні банку або навіть в онлайн-банкінгу, не виходячи з дому", - повідомили у Мінсоцполітики.
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