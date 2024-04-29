Понад 65 млрд грн виділено на пенсії, субсидії та допомоги у квітні
Київ • УНН
Український уряд виділив 60,5 млрд грн на пенсійні виплати, 5,3 млрд грн на житлові субсидії та пільги, а також майже 2,6 млрд грн на страхові виплати, в тому числі 1,5 млрд грн на оплату лікарняних листів на квітень 2024 року.
Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за квітень, як і житлових субсидій та пільг, завершено - на ці цілі спрямували понад 65 млрд грн, що дещо менше, ніж минулого місяця, пише УНН.
Деталі
Як вказано, "фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг за квітень 2024 року завершено":
- на пенсійні виплати спрямовано 60,5 млрд грн;
- на виплату житлових субсидій та пільг – 5,3 млрд грн.
Станом на 28 квітня на страхові виплати профінансовано 2655,8 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1491,7 млн грн.
В Україні працюють над змінами до солідарної пенсійної системи26.04.24, 12:07 • 24614 переглядiв