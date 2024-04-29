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Понад 65 млрд грн виділено на пенсії, субсидії та допомоги у квітні

Понад 65 млрд грн виділено на пенсії, субсидії та допомоги у квітні

Київ • УНН

 • 80799 перегляди

Український уряд виділив 60,5 млрд грн на пенсійні виплати, 5,3 млрд грн на житлові субсидії та пільги, а також майже 2,6 млрд грн на страхові виплати, в тому числі 1,5 млрд грн на оплату лікарняних листів на квітень 2024 року.

Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за квітень, як і житлових субсидій та пільг, завершено - на ці цілі спрямували понад 65 млрд грн, що дещо менше, ніж минулого місяця, пише УНН

Деталі

Як вказано, "фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг за квітень 2024 року завершено":

  • на пенсійні виплати спрямовано 60,5 млрд грн; 
  • на виплату житлових субсидій та пільг – 5,3 млрд грн.

Станом на 28 квітня на страхові виплати профінансовано 2655,8 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1491,7 млн грн.

В Україні працюють над змінами до солідарної пенсійної системи26.04.24, 12:07 • 24614 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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