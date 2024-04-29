Более 65 млрд грн выделено на пенсии, субсидии и пособия в апреле

Пенсионный фонд Украины отчитался, что финансирование пенсий за апрель, как и жилищных субсидий и льгот, завершено - на эти цели направили более 65 млрд грн, что несколько меньше, чем в прошлом месяце, пишет УНН.

Детали

Как указано, "финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот за апрель 2024 года завершено":

на пенсионные выплаты направлено 60,5 млрд грн;

на выплату жилищных субсидий и льгот - 5,3 млрд грн.

По состоянию на 28 апреля на страховые выплаты профинансировано 2655,8 млн грн, в том числе на оплату больничных - 1491,7 млн грн.

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