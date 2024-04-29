Более 65 млрд грн выделено на пенсии, субсидии и пособия в апреле

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  68586 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  160422 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  140681 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  179513 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159010 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141918 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126444 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97172 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85596 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154024 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Новости по теме
Более 65 млрд грн выделено на пенсии, субсидии и пособия в апреле

Более 65 млрд грн выделено на пенсии, субсидии и пособия в апреле

  •  7382 просмотра
Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ

Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ

  •  7267 просмотра
Более 52 тысяч кредитов получили предприниматели с начала действия военного положения

Более 52 тысяч кредитов получили предприниматели с начала действия военного положения

  •  6976 просмотра
Среди оккупационной армии россии растет уровень дезертирства - ГУР

Среди оккупационной армии россии растет уровень дезертирства - ГУР

  •  8757 просмотра
Увеличение количества пострадавших от обстрелов рф среди гражданских: в британской разведке рассказали о причинах

Увеличение количества пострадавших от обстрелов рф среди гражданских: в британской разведке рассказали о причинах

  •  9405 просмотра
Дефицит электроэнергии сохраняется в отдельные часы, потребление падает из-за потепления - Укрэнерго

Дефицит электроэнергии сохраняется в отдельные часы, потребление падает из-за потепления - Укрэнерго

  •  7700 просмотра
В Минагрополитики подтвердили: поляки разблокировали границу, но переговоры продолжатся 7 мая

В Минагрополитики подтвердили: поляки разблокировали границу, но переговоры продолжатся 7 мая

  •  10107 просмотра
В ЕС и США выразили обеспокоенность по поводу криминализации однополых отношений в Ираке

В ЕС и США выразили обеспокоенность по поводу криминализации однополых отношений в Ираке

  •  7635 просмотра
Рано говорить о том, что рф может открыть новые линии фронта, особенно на севере - Синегубов

Рано говорить о том, что рф может открыть новые линии фронта, особенно на севере - Синегубов

  •  9890 просмотра
Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей

Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей

  •  8110 просмотра

Популярные

К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

  •  34758 просмотра
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

  •  119040 просмотра
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

  •  109917 просмотра
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

  •  105330 просмотра
Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

  •  71581 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  244855 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  242310 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  273276 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  291329 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  428182 просмотра

Более 65 млрд грн выделено на пенсии, субсидии и пособия в апреле

Украинское правительство выделило 60,5 млрд грн на пенсионные выплаты, 5,3 млрд грн на жилищные субсидии и льготы, а также 2 655,8 млн грн на страховые выплаты, в том числе 1 491,7 млн грн на оплату больничных листов на апрель 2024 года.

Экономика •   •  7382 просмотра
Более 65 млрд грн выделено на пенсии, субсидии и пособия в апреле

Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ

Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ.

Экономика •   •  7267 просмотра
Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ

Более 52 тысяч кредитов получили предприниматели с начала действия военного положения

За время военного положения предприниматели получили 52 244 кредита на общую сумму 208,7 млрд грн по программе программы программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Экономика •   •  6976 просмотра
Более 52 тысяч кредитов получили предприниматели с начала действия военного положения

Среди оккупационной армии россии растет уровень дезертирства - ГУР

Среди российской оккупационной армии растет уровень дезертирства: более 18 000 российских военнослужащих самовольно оставили службу в боевых частях Южного военного округа, в том числе около 12 000 из 8-й общевойсковой армии и 2 500 из 58-й общевойсковой армии.

Война •   •  8757 просмотра
Среди оккупационной армии россии растет уровень дезертирства - ГУР

Увеличение количества пострадавших от обстрелов рф среди гражданских: в британской разведке рассказали о причинах

Количество жертв среди гражданского населения от российских обстрелов в марте 2024 года было на 20% выше, чем в феврале, из-за увеличения количества скоординированных российских ударов по объектам критической инфраструктуры и применения противником авиационных боеприпасов.

Общество •   •  9405 просмотра
Увеличение количества пострадавших от обстрелов рф среди гражданских: в британской разведке рассказали о причинах

Дефицит электроэнергии сохраняется в отдельные часы, потребление падает из-за потепления - Укрэнерго

Энергосистема Украины остается дефицитной в определенные часы из-за повреждений от российских ракетных ударов.

Экономика •   •  7700 просмотра
Дефицит электроэнергии сохраняется в отдельные часы, потребление падает из-за потепления - Укрэнерго

В Минагрополитики подтвердили: поляки разблокировали границу, но переговоры продолжатся 7 мая

Польские протестующие разблокировали границу с Украиной после переговоров, а следующая встреча министров сельского хозяйства Украины и Польши запланирована на 7 мая.

Экономика •   •  10107 просмотра
В Минагрополитики подтвердили: поляки разблокировали границу, но переговоры продолжатся 7 мая

В ЕС и США выразили обеспокоенность по поводу криминализации однополых отношений в Ираке

ЕС и США выразили обеспокоенность новым законом Ирака, криминализирующим ЛГБТК+ отношения до 15 лет заключения, раскритиковав его как угрозу правам и свободам человека.

Новости Мира •   •  7635 просмотра
В ЕС и США выразили обеспокоенность по поводу криминализации однополых отношений в Ираке

Рано говорить о том, что рф может открыть новые линии фронта, особенно на севере - Синегубов

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, пока рано говорить о том, что россия может открыть новые линии фронта на севере, несмотря на наращивание и перегруппировку войск противника на харьковском направлении.

Война •   •  9890 просмотра
Рано говорить о том, что рф может открыть новые линии фронта, особенно на севере - Синегубов

Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей

Поезд, следовавший из Фирмини в Лион, столкнулся с камнями из-за проседания склона, вызванного сильными дождями, в результате чего были эвакуированы около 200 пассажиров, два человека получили незначительные травмы.

Новости Мира •   •  8110 просмотра
Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей