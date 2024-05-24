Минсоцполитики рассматривает вариант регистрации обращений за соцпомощью через банки

Минсоцполитики договорилось о сотрудничестве с банковскими ассоциациями Украины. Это позволит наработать централизованный механизм выплат отдельных видов социальной помощи, сообщили в министерстве, пишет УНН.

Детали

Как указано, стороны договорились сотрудничать прежде всего в таких направлениях:

развитие инклюзии в сфере предоставления административных услуг;

разработка механизма привлечения банковских учреждений к процессу оформления и выплаты различных видов государственной социальной помощи, пенсий, субсидий и компенсаций.

В частности, речь идет о расширении функционала "Кабинета Банка".

«Сегодня программное обеспечение дает возможность получать выплатные сведения от органов социальной защиты населения и передавать их в банковские учреждения для обработки. Впоследствии такой функционал позволит сотрудникам банков регистрировать обращения граждан для получения социальной помощи. В перспективе различные виды социальной помощи можно будет получать в ближайшем отделении банка или даже в онлайн-банкинге, не выходя из дома", - сообщили в Минсоцполитики.

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