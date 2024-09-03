В Минсоце объяснили, почему решили уменьшить количество бумажных документов при оформлении услуг

Реализуя планы по переходу к цифровому документообороту при предоставлении социальных услуг и назначении выплат, Министерство социальной политики разработало постановление об уменьшении объема бумажных документов для назначения социальных выплат и пособий. Постановление уже утверждено правительством. Об этом сообщается на сайте Минсоца, пишет УНН.

Детали

В сообщении отмечается, что Министерство социальной политики работает над комплексной цифровизацией системы социальной поддержки. Цель этой работы - предоставление социальных услуг в более удобный способ и без лишних бумаг.

Значительное количество информации, которая необходима для назначения социальных выплат и пособий украинцам, уже оцифровано. Она имеется в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС), которую Минсоцполитики развернуло во время полномасштабного вторжения.

Сейчас появилась возможность отказаться от принятия значительного количества бумажных документов при назначении выплат и пособий. Та информация, которая уже есть в ЕИССС, будет подтягиваться из этой системы, - следовательно, человеку не нужно заново ее подтверждать и подавать бумажные документы - заверили в Министерстве соцполитики.

Там объяснили, что человеку, который уже получал выплату или помощь и данные которого внесены в ЕИССС, чтобы переоформить ее (или оформить новую) достаточно будет обратиться с заявлением и предъявить документ для идентификации (например, паспорт). Остальную информацию работник органа социальной защиты сможет получить благодаря цифровым решениям. Если же данных потенциального получателя еще нет в системе, то, конечно, ему нужно будет предоставить все необходимые документы.

Отказ от бумажных копий документов, которые уже есть в нашей электронной системе, - важный шаг для развития системы социальной защиты. Ведь это экономит время граждан, которые обращаются за поддержкой, а также специалистов, которые эту поддержку оказывают - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Информационные обмены позволят:

сэкономить время как работников социальной сферы, так и получателей помощи, которое они должны были раньше тратить на сбор и обработку бумажных документов;

ускорить рассмотрение заявлений;

уменьшить коррупционные риски.

Напомним

ЕИССС заработала в первый год полномасштабного российского вторжения в Украину, сейчас ею пользуются во всех регионах страны, количество пользователей - специалистов социальной сферы - пересекло отметку 15 тысяч. ЕИССС охватывает десятки реестров и баз данных социальной сферы, предусматривает информационные обмены с другими государственными реестрами, чтобы дать возможность человеку, нуждающемуся в социальной поддержке, обратиться за ней в любой точке Украины и не собирать бумажные справки.

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