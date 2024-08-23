Органи соцзахисту не вимагатимуть паперових документів, якщо вони вже є в базі: Кабмін ухвалив рішення
Київ • УНН
Кабмін ухвалив рішення не вимагати паперових документів для соцдопомоги, якщо вони вже є в базі. Також внесено зміни для покращення роботи Реєстру ветеранів війни та запуску нової послуги для ветеранів.
Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в базі. Також уряд вніс зміни, які мають покращити роботу Реєстру ветеранів війни. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
Продовжуємо будувати цифрову державу. Це стосується абсолютно всіх сфер. Освіти, економіки, медицини, соціальної галузі. Сьогодні для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет різних документів. При цьому більшість із них ми вже цифровізували і вони вже є у наших базах. Тому ухвалюємо рішення, що органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в базі
Він додав, що це має спростити життя людям, а також дає прозорість і ефективність державної допомоги.
Також сьогодні ухвалюємо ще одне рішення для розбудови нової ветеранської політики. В Україні вже зараз працює Реєстр ветеранів війни, де ми збираємо дані про те, яку підтримку отримують наші захисники. І, відповідно, що ще можемо для них зробити. Сьогодні вносимо зміни, які покращать роботу Реєстру. А також запускаємо послугу для ветеранів, яка дає їм можливість побачити, які дані про них вже є в цьому Реєстрі
Доповнення
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, зміни до Єдиного державного реєстру ветеранів війни передбачають можливості надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі, забезпечення електронної інформаційної взаємодії з державними реєстрами і системами та актуалізації переліку відомостей від уповноважених субʼєктів їх надання для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни з метою їх обліку та верифікації.
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив документ, який дозволить продовжити "транспортний безвіз" з Європейським Союзом, а в майбутньому зробити її безтерміновою.