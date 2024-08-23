Працюємо, щоб зробити угоду про “транспортний безвіз” із ЄС безтерміновою - Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив документ, який дозволить продовжити "транспортний безвіз" з Європейським Союзом, а в майбутньому зробити її безтерміновою. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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Сьогодні маємо на порядку денному низку рішень, які посилюють Україну та є частиною наших стратегічних пріоритетів. Затверджуємо документ, який створює правові підстави, аби угода про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом продовжувала діяти. "Транспортний безвіз" - це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари у Європу без спеціальних дозволів. Це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків. Ми домовилися з ЄС, що Угода буде подовжена до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, аби зробити її безтерміновою