Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Кабинет министров принял документ, который позволит продлить «транспортный безвиз» с Европейским Союзом, а в будущем сделать его бессрочным. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Сегодня на повестке дня ряд решений, которые усиливают Украину и являются частью наших стратегических приоритетов. Утверждаем документ, который создает правовые основания, чтобы соглашение о «транспортном безвизе» с Европейским Союзом продолжало действовать. «Транспортный безвиз» - это либерализация грузовых перевозок, благодаря которой украинские компании могут транспортировать товары в Европу без специальных разрешений. Это экономит деньги и время, а также расширяет доступ украинских товаров к европейским рынкам. Мы договорились с ЕС, что Соглашение будет продлено до конца июня 2025 года. И сейчас работаем, чтобы сделать его бессрочным - сказал Шмыгаль.

Напомним,

Украина и Европейская комиссия продлили действие «транспортного безвиза» на год с возможностью его пролонгации до конца 2025 года.