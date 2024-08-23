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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 13:41  •  11125 просмотра

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Правительство утвердило документ для продления соглашения о «транспортном безвизе» с ЕС до июня 2025 года. Премьер-министр Шмыгаль заявил о планах сделать соглашение бессрочным для либерализации грузовых перевозок.

Кабинет министров принял документ, который позволит продлить «транспортный безвиз» с Европейским Союзом, а в будущем сделать его бессрочным. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Сегодня на повестке дня ряд решений, которые усиливают Украину и являются частью наших стратегических приоритетов. Утверждаем документ, который создает правовые основания, чтобы соглашение о «транспортном безвизе» с Европейским Союзом продолжало действовать. «Транспортный безвиз» - это либерализация грузовых перевозок, благодаря которой украинские компании могут транспортировать товары в Европу без специальных разрешений. Это экономит деньги и время, а также расширяет доступ украинских товаров к европейским рынкам. Мы договорились с ЕС, что Соглашение будет продлено до конца июня 2025 года. И сейчас работаем, чтобы сделать его бессрочным

- сказал Шмыгаль.

Напомним,

Украина и Европейская комиссия продлили действие «транспортного безвиза» на год с возможностью его пролонгации до конца 2025 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

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