Органы соцзащиты не будут требовать бумажных документов, если они уже есть в базе: Кабмин принял решение

Кабинет министров принял решение, по которому органы социальной защиты не будут требовать у людей никаких бумажных документов, если они уже есть в базе. Также правительство внесло изменения, которые должны улучшить работу Реестра ветеранов войны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Продолжаем строить цифровое государство. Это касается абсолютно всех сфер. Образования, экономики, медицины, социальной сферы. Сегодня для получения различных видов социальной поддержки от государства человек должен подавать целый пакет различных документов. При этом большинство из них мы уже оцифровали и они уже есть в наших базах. Поэтому принимаем решение, что органы социальной защиты не будут требовать у людей никаких бумажных документов, если они уже есть в базе - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что это должно упростить жизнь людям, а также дает прозрачность и эффективность государственной помощи.

Также сегодня принимаем еще одно решение для развития новой ветеранской политики. В Украине уже сейчас работает Реестр ветеранов войны, где мы собираем данные о том, какую поддержку получают наши защитники. И, соответственно, что еще можем для них сделать. Сегодня вносим изменения, которые улучшат работу Реестра. А также запускаем услугу для ветеранов, которая дает им возможность увидеть, какие данные о них уже есть в этом Реестре - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, изменения в Единый государственный реестр ветеранов войны предусматривают возможности предоставления электронных публичных услуг в автоматическом режиме, обеспечение электронного информационного взаимодействия с государственными реестрами и системами и актуализации перечня сведений от уполномоченных субъектов их предоставления для внесения в Единый государственный реестр ветеранов войны с целью их учета и верификации.

Напомним

Кабинет министров принял документ, который позволит продлить "транспортный безвиз" с Европейским Союзом, а в будущем сделать его бессрочным.