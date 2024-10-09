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В Минобороны заявили о разработке новых тентов для военных испытаний

В Минобороны заявили о разработке новых тентов для военных испытаний

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 13:03  •  4742 просмотра

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Министерство обороны Украины разработало техническое описание нового образца "Тент универсальный полевой (Тип 2)". Производителей приглашают присоединиться к военным испытаниям, предоставив не менее 10 единиц тентов.

В Министерстве обороны Украины объявили о разработке новых тентов для военных испытаний, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Министерство обороны Украины активно работает над совершенствованием материального обеспечения для нужд ВСУ. В частности, Главное управление развития материального обеспечения разработало техническое описание на новый образец вещевого имущества - «Тент универсальный полевой (Тип 2)» 

- говорится в сообщении.

Этот документ уже доступен на официальном веб-сайте Минобороны в подразделе «Технические описания на опытные партии», а также на платформе «Партнер МОУ».

Министерство приглашает производителей и поставщиков присоединиться к процессу военных (опытных) испытаний этого образца. Для этого необходимо изготовить и предоставить не менее 10 единиц таких тентов, соблюдая требования военного стандарта ВСТ 01.301.002-2009 (01).

В Минобороны ищут производителей пончо для военных27 сентября 2024, 18:35 • 49875 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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