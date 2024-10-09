В Минобороны заявили о разработке новых тентов для военных испытаний
Киев • УНН
Министерство обороны Украины разработало техническое описание нового образца "Тент универсальный полевой (Тип 2)". Производителей приглашают присоединиться к военным испытаниям, предоставив не менее 10 единиц тентов.
В Министерстве обороны Украины объявили о разработке новых тентов для военных испытаний, передает УНН со ссылкой на ведомство.
Министерство обороны Украины активно работает над совершенствованием материального обеспечения для нужд ВСУ. В частности, Главное управление развития материального обеспечения разработало техническое описание на новый образец вещевого имущества - «Тент универсальный полевой (Тип 2)»
Этот документ уже доступен на официальном веб-сайте Минобороны в подразделе «Технические описания на опытные партии», а также на платформе «Партнер МОУ».
Министерство приглашает производителей и поставщиков присоединиться к процессу военных (опытных) испытаний этого образца. Для этого необходимо изготовить и предоставить не менее 10 единиц таких тентов, соблюдая требования военного стандарта ВСТ 01.301.002-2009 (01).
В Минобороны ищут производителей пончо для военных27 сентября 2024, 18:35 • 49875 просмотров