У Міноборони заявили про розробку нових тентів для військових випробувань
Київ • УНН
Міністерство оборони України розробило технічний опис нового зразка "Тент універсальний польовий (Тип 2)". Виробників запрошують долучитися до військових випробувань, надавши не менше 10 одиниць тентів.
У Міністерстві оборони України оголосили про розробку нових тентів для військових випробувань, передає УНН із посиланням на відомство.
Міністерство оборони України активно працює над вдосконаленням матеріального забезпечення для потреб ЗСУ. Зокрема, Головне управління розвитку матеріального забезпечення розробило технічний опис на новий зразок речового майна – "Тент універсальний польовий (Тип 2)"
Цей документ вже доступний на офіційному вебсайті Міноборони у підрозділі "Технічні описи на дослідні партії", а також на платформі "Партнер МОУ".
Міністерство запрошує виробників та постачальників долучитися до процесу військових (дослідних) випробувань цього зразка. Для цього необхідно виготовити і надати не менше 10 одиниць таких тентів, дотримуючись вимог військового стандарту ВСТ 01.301.002-2009 (01).
У Міноборони шукають виробників пончо для військових27.09.24, 21:35 • 50073 перегляди