У Міноборони шукають виробників пончо для військових
Київ • УНН
Міністерство оборони України починає військові випробування нового типу пончо для ЗСУ. Українські виробники можуть запропонувати зразки відповідно до технічних умов, опублікованих на сайті Міноборони.
Міністерство оборони України розпочинає військові (дослідні) випробування нового типу пончо в рамках вдосконалення матеріального забезпечення для потреб ЗСУ, передає УНН із посиланням на відомство.
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Українські виробники пончо можуть запропонувати зразки своєї продукції відповідно до розроблених Міноборони технічних умов.
"Технічний опис на дослідну партію – Пончо (Тип 2)" від Головного управління розвитку матеріального забезпечення вже доступний на офіційному вебсайті Міністерства оборони України у підрозділі "Технічні описи на дослідні партії", а також на платформі "Партнер МОУ", - повідомили у відомстві.
Міноборони пропонує створити Єдиний реєстр військовослужбовців26.09.24, 21:10 • 23013 переглядiв